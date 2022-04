Asile et migration - La France a intercepté 600 migrants tentant de traverser la Manche le week-end dernier

La police française a intercepté le week-end dernier plus de 600 migrants désireux de rejoindre l'Angleterre via la Manche, a indiqué mardi un porte-parole de Calais. Onze trafiquants d'êtres humains ont été interpellés, tandis que leurs embarcations et du matériel servant à la traversée ont été saisis.Vendredi soir, 72 migrants ont été interceptés par les gardes-côte sur une petite embarcation en perdition, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Plus de 28.500 personnes ont traversé la Manche depuis la France sur ce type d'embarcation l'an dernier, selon le ministère de l'Intérieur britannique. Un nombre beaucoup plus important qu'en 2020 et 2019, où elles étaient respectivement 8.500 et 1.800. (Belga)

