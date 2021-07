Asile et migration - Les Etats-Unis renvoient en accéléré des migrants vers l'Amérique centrale

Les autorités américaines ont commencé vendredi à renvoyer par avion des familles de migrants vers l'Amérique centrale, dans le cadre d'un système accéléré d'expulsion de personnes arrivées clandestinement depuis le Mexique.Les expulsions via un dispositif accéléré ont été utilisées dans le passé à la fois par les gouvernements républicains et démocrates, afin de dissuader les franchissements illégaux de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, au moment où ces derniers observent une forte augmentation des arrivées. Le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) a indiqué que les familles étaient renvoyées vers leurs pays d'origine dont le Guatemala, le Salvador et le Honduras, mais n'a pas fourni de détails sur le nombre de personnes expulsées. "Le dispositif accéléré d'expulsion est un moyen légal pour gérer de manière sûre notre frontière et représente un pas vers notre objectif plus large d'accomplir un traitement sûr et ordonné de l'immigration", a affirmé le ministère dans un communiqué. Selon les autorités américaines, le nombre d'arrestations de migrants traversant illégalement la frontière avec le Mexique a augmenté de 4,5% en juin, contrairement aux attentes d'une diminution des arrivées avec la hausse estivale des températures. La frontière méridionale des Etats-Unis a vu un nombre record d'arrivées de migrants au cours de la pandémie et à la suite d'une série de tempêtes destructrices en Amérique centrale. Les élus républicains ont vilipendé Joe Biden pour avoir infléchi les restrictions anti-immigration de son prédécesseur Donald Trump, dont la mesure "Restez au Mexique" (Remain in Mexico) avait forcé des milliers de demandeurs d'asile originaires d'Amérique centrale à rester au sud de la frontière américaine, le temps que leur demande soit traitée. Des responsables de l'administration Biden ont annoncé leur volonté lundi d'utiliser le dispositif accéléré d'expulsion après la nouvelle augmentation du nombre des arrivées, notamment au Texas. Environ un tiers des migrants arrêtés en juin provenaient du Mexique, suivi par le Honduras, le Guatemala et le Salvador. La plupart des migrants sud-américains provenaient d'Equateur et du Venezuela. Le nombre de mineurs non-accompagnés a augmenté en juin de 8% par rapport à mai, pour un total de 15.253 mineurs, soit plus de 500 par jour. Les Etats-Unis ont promis qu'ils seraient accueillis dans le pays, plutôt que renvoyés au Mexique. (Belga)

