Asile et migration - Mexique: 37 migrants, dont 22 sans papiers, morts de janvier à mai 2022

Trente-sept migrants, dont 22 sans papiers d'identité, sont morts de janvier à mai 2022 au Mexique, la plupart d'entre eux tentant de traverser le Rio Grande, frontière naturelle avec les États-Unis, a indiqué dimanche le gouvernement mexicain.Sur les 37, "33 se sont noyés et quatre autres ont perdu la vie pour diverses autres raisons dans les États de Veracruz (est) et de Basse-Californie (nord-ouest)", a dit l'Institut national des migrations (INM) dans un communiqué. Parmi eux, 22 "n'avaient pas de papiers d'identité". Parmi ceux identifiés, quatre étaient du Mexique, quatre du Nicaragua et trois du Honduras. Il y avait également un Guatémaltèque, un Cubain, un Péruvien et un Vénézuélien. Cinq des 37 migrants étaient des femmes, selon l'INM. Chaque année, des dizaines de milliers de migrants d'Amérique centrale et d'autres pays d'Amérique latine cherchent à rejoindre les Etats-Unis, fuyant la violence et la pauvreté dans leur pays. Cependant, sur leur chemin à travers le Mexique, beaucoup sont victimes de crimes ou d'extorsion, et d'autres meurent dans des accidents. (Belga)

