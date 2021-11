Asile et migration - Mexique: 600 migrants issus de douze pays secourus à bord de deux camions

Quelque 600 migrants issus de douze pays centro-américains mais aussi d'Afrique et d'Asie ont été secourus au Mexique alors qu'ils voyageaient entassés dans deux camions, a indiqué samedi l'Institut national de migration (INM).Les migrants - 145 femmes et 455 hommes - ont été repérés dans l'État de Veracruz (sud-est), a détaillé l'INM dans un communiqué. "Il y a des enfants, des mineurs. J'ai vu des femmes enceintes, des personnes malades", a déclaré le responsable local de la Commission des droits de l'homme, Tonatiuh Hernandez, disant n'avoir jamais vu autant de migrants en une seule fois. Des instances de protection de l'enfance vont être saisies "pour les cas des familles ou des mineurs qui voyagent seuls", a précisé l'INM qui doit se prononcer sur "la présence et les conditions de séjour" de ces migrants au Mexique. Deux options se présentent, soit le "retour assisté", soit "l'opportunité de rester (au Mexique) à travers une démarche de régularisation", ajoute l'INM. Couloir entre les pays pauvres d'Amérique centrale et les États-Unis, le Mexique est confronté à l'arrivée de migrants venus d'autres horizons (Haïti, Cuba). Deux caravanes de plusieurs centaines de migrants marchent actuellement à travers les Etats du sud du pays en exigeant la régularisation des sans-papiers. Le flux de personnes sans-papiers a augmenté depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche le 20 janvier et sa promesse de les traiter plus humainement que son prédécesseur Donald Trump. Plus de 190.000 migrants ont été comptabilisés par les autorités mexicaines entre janvier et septembre, soit trois fois plus qu'en 2020. Quelque 74.300 personnes ont été expulsées. Les États-Unis ont quant à eux enregistré l'entrée illégale de 1,7 million de personnes en provenance du Mexique sur leur territoire entre octobre 2020 et septembre dernier, un record. (Belga)

