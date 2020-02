Asile et migration - Nonante migrants interceptés au large des côtes anglaises

Nonante migrants, notamment des femmes et des enfants, ont été interceptés à bord de leurs embarcations alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes anglaises. C'est le plus grand groupe jamais intercepté dans la Manche en une journée.Les patrouilleurs britanniques et français étaient à la manoeuvre, au large du comté de Kent. Les migrants, originaires de Syrie, du Yémen et du Mali, étaient partis de France pour tenter la traversée. Quinze d'entre eux ont déclaré être mineurs, a indiqué la BBC, citant le ministère britannique de l'Intérieur. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.