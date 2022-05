Asile et migration - Sauvetage de migrants au large de Porto Rico après le chavirage d'un navire

Une opération massive de sauvetage a déjà permis jeudi de secourir 25 migrants au large de Porto Rico à la suite du chavirage d'un navire transportant un nombre indéterminé de passagers, a indiqué la police des frontières américaine.Plusieurs hélicoptères et une vedette des gardes-côtes ont été envoyés dans la zone concernée, près de l'île déserte de Desecheo à l'ouest de Porto Rico, où un appareil de la police des frontières américaine avait repéré à la mi-journée un bateau renversé ainsi que plusieurs personnes à l'eau. Au moins "25 migrants, principalement d'Haïti et de la République dominicaine ont été secourus", a indiqué un porte-parole de la police des frontières. Les personnes à l'eau ne semblaient pas équipées de gilets de sauvetage, précisait plus tôt un communiqué des gardes-côtes, laissant craindre un bilan humain élevé. Les forces de l'ordre portoricaines ont également été mobilisées, assurait ce communiqué. (Belga)

