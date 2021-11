Asile et migration - Un hélicoptère belge appuie à nouveau les opérations de sauvetage dans la Manche

Un hélicoptère de l'armée belge a à nouveau contribué aux opérations de sauvetage de migrants menées par la France au large des côtes françaises mercredi, rapporte l'Agence France Presse. Si 400 personnes ont été secourues lorsqu'elles tentaient de rejoindre les Royaume-Uni en traversant la Manche, un trentenaire a toutefois péri lors du périple.De "nombreuses" opérations de sauvetage ont été menées dans le détroit du Pas-de-Calais, débutant dans la nuit de mardi à mercredi et se poursuivant "jusque dans la soirée" mercredi, indique dans un communiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Elles ont nécessité mercredi l'intervention de plusieurs navires de la Marine nationale, de vedettes de la gendarmerie maritime, de diverses unités de la société nationale de sauvetage en mer) ou encore de deux hélicoptères des armées française et belge. Plus de 400 personnes ont été secourues en mer mercredi suite au naufrage de plusieurs embarcations de fortune dans la Manche, selon les autorités françaises. Cependant une personne reste portée disparue et une autre a été déclarée décédée, a confirmé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Une enquête pour "homicide involontaire" a été ouverte. Les opérations de sauvetage se multiplient ces derniers jours dans le détroit du Pas-de-Calais, les autorités françaises évoquant une activité forte encouragée par des conditions météorologiques relativement clémentes. Le 10 octobre déjà les autorités françaises avaient fait appel à l'hélicoptère belge NH90, déployé depuis la base aérienne de Coxyde pour une opération de sauvetage au large des côtes françaises. (Belga)