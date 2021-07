Assassinat du président haïtien Jovenel Moïse - 26 Colombiens et 2 Américains responsables de l'assassinat du président haïtien

Le commando armé responsable de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, tué mercredi, était composé de 26 Colombiens et de deux Américains originaires d'Haïti, a déclaré jeudi soir la police du pays."Il s'agissait d'un commando de 28 assaillants, dont 26 Colombiens qui ont mené l'opération pour assassiner le président", a indiqué Léon Charles, directeur général de la police haïtienne, lors d'une conférence de presse, précisant que les deux Américains et 15 Colombiens avaient été arrêtés, trois Colombiens tués et huit autres étaient toujours en fuite. (Belga)

