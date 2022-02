Assises Brabant wallon - Caroline Boreux condamnée à 27 ans de réclusion

La cour d'assises du Brabant wallon a condamné vendredi soir Caroline Boreux, déclarée plus tôt dans la journée coupable de l'assassinat de sa fille âgée de six ans commis le 1er mars 2019 à Mont-Saint-Guibert, à 27 ans de réclusion.Dans la foulée du prononcé de l'arrêt, l'avocat général Laurent Gérard a requis l'arrestation immédiate de l'accusée. Celle-ci est actuellement sous bracelet électronique et le ministère public a dit craindre une fuite à l'étranger ou une tentative de suicide. La cour, après s'être retirée quelques minutes, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de craindre que l'accusée se soustraie à l'exécution de sa peine, et n'a pas ordonné cette arrestation immédiate. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.