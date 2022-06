Assises Hainaut - Double crime de Goutroux : deux des accusés reconnus coupables d'un vol avec meurtres

La cour d'assises du Hainaut a rendu jeudi son verdict, dans le cadre du procès de Gheorghita Balan, Marin Filimon et Aurel Nichiforean accusés d'un vol avec violence commis à Goutroux le 25 avril 2017, avec plusieurs circonstances aggravantes, dont les meurtres de Nicole Paternoster et de Michel Masuy, commis pour faciliter le vol.Les jurés ont estimé que seuls Gheorghita Balan et Marin Filimon sont entrés dans la maison des victimes. Ils sont considérés comme co-auteurs d'un vol avec violence, avec plusieurs circonstances aggravantes, dont celle d'avoir commis un double meurtre. L'intention de tuer est établie compte tenu de la nature des coups portés, à la tête, avec force. Aurel Nichiforean, qui les attendait dans une voiture, est reconnu coupable du vol avec violence et d'un homicide involontaire. Savait-il que la violence des deux autres allait causer la mort des deux victimes ? Pour le jury, le doute l'a emporté. Le débat sur la peine aura lieu vendredi. (Belga)

