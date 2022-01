Assises Hainaut - L'accusé a fait un geste mimant un coup de feu

La cour d'assises du Hainaut va consacrer la journée de mardi à l'audition des témoins des faits qui ont eu lieu, la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, en face du café "le Ministère" situé sur la place Arthur Pater à Charleroi. Cette nuit-là, Mohamed Ksous, 72 ans, a tiré dans la tête d'Abderrahmane Ferdjallah avec un pistolet semi-automatique. L'Algérien, âgé de 31 ans, est mort une semaine plus tard.Le Belgo-Tunisien conteste l'intention d'homicide, déclarant qu'il voulait seulement impressionner les jeunes qui l'ennuyaient dans le café. Toutefois, avant son départ, il a mimé un geste, pouce levé, index tendu, en direction d'un client du café qui insistait pour qu'il lui paye son verre. Il est revenu, plus tard, armé de son arme qu'il a pointée en direction d'Abderrahmane Ferdjallah. Le coup de feu a arraché la langue de la victime. Le médecin-légiste conclut que la victime est décédée des suites du tir qui a entraîné une importante hémorragie artérielle dans la bouche. Cette hémorragie a eu pour conséquence un manque d'oxygénation du cerveau qui s'est également compliqué par une infection des voies respiratoires et une septicémie, en raison de l'inhalation de son sang par la victime. Mardi, la cour entendra les témoins des faits, ceux qui fêtaient le nouvel an dans "le Ministère". Cette nuit-là, le travail des enquêteurs fut difficile car certains avaient bu, d'autres étaient sous influence de drogue. Quand les policiers sont arrivés sur place, Mohamed Ksous avait été maîtrisé par des clients du café. Lundi, trois jurés ont fait défaut à l'audience. Il reste un seul juré suppléant. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.