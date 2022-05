Assises Liège - Des culpabilités différentes reconnues contre Terri Hoyoux et Grégory Baudin

(Belga)Devant la cour d'assises de Liège, Terri Hoyoux a été reconnu coupable ce mardi de meurtre et de vol. Le second accusé, Grégory Baudin, est déclaré coupable de vol. Tous deux avaient été impliqués dans le cambriolage commis chez Anita Lekeu le 25 octobre 2019 à Wanze. La dame avait été étranglée et avait reçu 15 coups de couteau. (Belga)

