Assises Liège - Des culpabilités différentes reconnues contre Terri Hoyoux et Grégory Baudin

Après plus de cinq heures de délibérations, le jury de la cour d'assises de Liège a déclaré, mardi soir, Terri Hoyoux (26) coupable d'avoir commis le meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité d'Anita Lekeu. Cette Wanzoise âgée de 69 ans avait été agressée à son domicile lors d'un cambriolage. Grégory Baudin (23), le second accusé, a été déclaré coupable de vol avec violences.Terri Hoyoux, un habitant de Braine-L'Alleud, et Grégory Baudin, un Bruxellois, étaient accusés d'avoir commis un meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité. Les faits s'étaient déroulés le 25 octobre 2019 à Wanze au préjudice d'Anita Lekeu. Lors de sa délibération sur la culpabilité, le jury a fait une distinction entre les culpabilités des deux accusés. Terri Hoyoux, qui était le petit fils de la victime, a été déclaré coupable d'avoir commis un meurtre et un vol. Grégory Baudin a été déclaré coupable de vol. Les deux accusés ont également été déclarés coupables de fraude informatique. (Belga)

