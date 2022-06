Assises Namur - Bernard Marchal reconnu coupable du meurtre de son frère

La cour d'assises de Namur a reconnu, jeudi soir, Bernard Marchal, né en 1970, coupable du meurtre de son frère, Jean-Luc, né en 1963, le 30 octobre 2019 à Bois-de-Villers.Les jurés ont délibéré pendant quatre heures. Dans l'arrêt, la cour rappelle que Bernard Marchal reconnaît avoir donné le coup de couteau, après avoir été à la rencontre de son frère. La lame de ce couteau à steak mesurait une dizaine de centimètres, elle a été complètement enfoncée dans le corps de la victime, dans sa fourchette sternale, dans une trajectoire très verticale. Le fait que l'accusé a dit avoir visé le cou de son frère dans ses premières déclarations est également relevé. L'intention de tuer a été considérée comme manifeste, malgré les regrets exprimés rapidement par l'accusé. Les faits ont eu lieu dans l'habitation de la mère des frères Marchal. L'accusé a donné un coup de couteau au cou à son frère, sectionnant une artère et l'aorte. La victime est décédée quelques instants plus tard. La scène a eu lieu en présence des compagnes des deux hommes et de la mère de ceux-ci, qui, elle, n'a pas assisté à la scène. Les deux frères et leurs compagnes avaient consommé de l'alcool et une dispute, dont la cause varie selon les personnes interrogées, a éclaté entre les deux frères. Alors que les secours se rendaient sur place, Bernard Marchal et sa compagne ont quitté les lieux. Ils ont été interpellés dans leur véhicule vers 21h. Bernard Marchal a reconnu les faits, expliquant avoir voulu faire peur à son frère, mais pas le tuer. (Belga)

