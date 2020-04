Assouplissement des mesures en Israël

L'Etat d'Israël a annoncé dimanche un léger assouplissement des mesures destinées à endiguer la propagation du coronavirus. Trente pour cent des employés sont désormais autorisés à reprendre le travail contre 15% jusqu'ici.La pratique du sport est autorisée dans un rayon de 500 mètres autour de son domicile. Le port du masque reste obligatoire. Toute personne surprise à visage découvert en rue est passible d'une amende de 200 shekels (50 euros). Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a précisé samedi qu'un tel assouplissement était possible car la propagation du virus diminuait. Israël s'en tire mieux que d'autres pays, a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse télévisée. "Nous avons l'un des taux de mortalité les plus faibles", a-t-il ajouté. Le ministère de la Santé a rapporté 171 décès liés au Covid-19 jusqu'ici, pour 13.362 personnes contaminées au sein d'une population de 9 millions d'habitants. Après les magasins d'alimentation, les commerces vendant du matériel électronique, de la fourniture de bureau et des livres sont autorisés à rouvrir. Les grands centres commerciaux restent fermés. Les structures en enseignement spécialisé peuvent rouvrir mais ne peuvent pas accueillir plus de trois enfants par classe. Une famille peut garder les enfants en bas âge de trois autres familles maximum, jusqu'à la réouverture des milieux de la petite enfance. Les gens sont autorisés à prier ensemble, jusqu'à un maximum de 19 personnes, et à l'extérieur, tout en gardant une distance de sécurité de 2 mètres entre les fidèles. Toutes ces règles sont en vigueur pour deux semaines. (Belga)