Aston Martin dévoile l'AMR21 qui marque son retour en F1

Aston Martin, de retour en Formule 1'après soixante ans d'absence, a dévoilé mercredi l'AMR21, sa monoplace qui disputera le championnat du monde de Formule 1. L'Allemand Sebastian Vettel, venu de Ferrari, et le Canadien Lance Stroll seront les deux pilotes du bolide à dominante vert foncé.Aston Martin étant étroitement liée à James Bond, Daniel Craig, l'interprète de l'agent 007, a souhaité bonne chance à l'écurie dans un message vidéo lors de la cérémonie en ligne présentée par l'ex-James Bond girl Gemma Arterton. L'Américain Tom Brady, septuple vainqueur du Super Bowl, y est aussi allé de son message vidéo. L'écurie évoluait l'an passé sous le nom de Racing Point. Le milliardaire Lawrence Stroll, père de Lance, a racheté Aston Martin en 2020 et a décidé de renommer l'équipe au nom de la célèbre marque britannique, présente en F1 en 1959 et 1960. Pour le championnat 2021, Aston Martin mise sur Lance Stroll, déjà présent l'an dernier, et a attiré Sebastian Vettel, quadruple champion du monde entre 2010 et 2013 lorsqu'il était chez Red Bull. L'Allemand a quitté Ferrari après six saisons, il prendra la place du Mexicain Sergio Perez, lequel s'est recasé chez Red Bull. Lance Stroll reste lui en place. En 2020, Racing Point a fini au quatrième rang du championnat des constructeurs et décroché une victoire, au Grand Prix de Sakhir, grâce à Perez. L'écurie espère cette fois terminer sur le podium des constructeurs. "Notre objectif pour 2021 est de partir sur les bases de l'an dernier et de faire un pas en avant", déclare Otmar Szafnauer, CEO de l'écurie. "Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions y parvenir. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, mas je suis convaincu que nous mettons en place les éléments essentiels pour continuer à évoluer cette année et les années qui viennent". La saison 2021 de F1 débutera le 28 mars avec le Grand Prix de Bahreïn sur le circuit de Sakhir où auront également lieu les tests de pré-saison du 12 au 14 mars. (Belga)