AstraZeneca: autopsie ordonnée en Grèce pour une femme décédée après sa vaccination

Le ministère grec de la Santé a ordonné l'autopsie d'une femme de 63 ans décédée après avoir été vaccinée avec AstraZeneca, objet de suspicions après des cas graves de formation de caillots sanguins, a-t-on appris mercredi de source ministérielle.L'autopsie vise à établir s'il y a une relation entre sa mort et sa vaccination, selon la même source. Vaccinée mardi après-midi dans le dispensaire d'Ilion, banlieue ouest d'Athènes, la femme a été retrouvée inconsciente vingt minutes plus tard sur le banc d'un parc voisin, selon des médias. Elle a été transférée dans le dispensaire où sa mort a été constatée. Selon certains médias, la défunte souffrait de diabète et d'autres maladies chroniques. Le vaccin AstraZeneca a fait l'objet de restrictions dans certains pays. La Grèce ne l'a jamais suspendu mais n'autorise son administration qu'aux personnes âgées de moins de 65 ans. Presque tous les cas de thrombose concernent des femmes jeunes ou d'âge moyen. La Suède, la Finlande, l'Islande, la France et le Canada ont suspendu la vaccination avec ce sérum pour les tranches d'âge inférieures. (Belga)