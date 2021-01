AstraZeneca défend l'efficacité de son vaccin anti-Covid chez les plus de 65 ans

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca a défendu jeudi l'efficacité de son vaccin contre le coronavirus chez les plus de 65 ans, après la recommandation allemande de ne l'utiliser que pour les 18-64 ans."Les dernières analyses (...) appuient l'hypothèse d'une efficacité du vaccin dans le groupe des plus de 65 ans", a déclaré un porte-parole du groupe britannico-suédois, attendant une décision de l'Agence européenne des médicaments "dans les prochains jours". Le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays a approuvé l'usage du vaccin y compris pour les personnes âgées, a quant à lui souligné que l'autorité britannique des produits de santé a jugé le vaccin "très bon et efficace", et qu'il offre "un haut degré de protection". (Belga)