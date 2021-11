AstraZeneca retire la demande d'autorisation pour son vaccin en Suisse

AstraZeneca a retiré sa demande d'autorisation pour son vaccin anti-Covid en Suisse, alors que l'institut helvétique des produits thérapeutiques entendait limiter le sérum aux personnes âgées de plus de 50 ans.L'entreprise suédo-britannique avait déposé sa demande en octobre 2020 auprès de l'autorité de surveillance des produits thérapeutiques Swissmedic. Depuis, elle a été en étroit contact avec les autorités et fourni continuellement les résultats des études requises, a indiqué jeudi Swissmedic. Ce dernier avait indiqué à plusieurs reprises que les données n'étaient pas suffisantes pour une autorisation. La Confédération avait initialement commandé 5,3 millions de doses de vaccin AstraZeneca. Mais au vu de l'absence d'autorisation, elle a décidé fin juin de mettre quatre millions de doses à disposition du programme international d'aide à la vaccination Covax. En octobre, la Suisse a livré 440.000 doses à cinq pays tiers. Entretemps, la Suisse a autorisé pour une durée limitée les deux vaccins à ARN-messager de Pfizer/BioNTech et Moderna ainsi que le vaccin à vecteur viral de Janssen. Avec le retrait de la demande d'AstraZeneca, il n'y a désormais plus aucune demande d'autorisation en cours pour des vaccins contre le Covid-19 en Suisse. (Belga)