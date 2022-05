Astrid Bowl - Flo Helsen remporte le double filles

Associée à la Néerlandaise Rose Marie Nijkamp, Flo Helsen a remporté le double jeunes filles de la 57e édition de l'Astrid Bowl, un tournoi junior de Grade 1, disputé sur terre battue, vendredi à Marcinelle.Flo Helsen, 17 ans, 233e au classement junior ITF, et Nijkamp, se sont imposées 4-6, 7-5 et 10/6 dans le super tie-break face à la paire, tête de série N.7 composée de la Suissesse Karolina Kozakova et de l'Allemande Ella Seldel. Chez les garçons, Emilien Demanet, 17 ans, et Niels Ratiu, 16 ans, associés, avaient été éliminés en demi-finales du double. (Belga)