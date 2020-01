Atlantic Challenge - Carl Plasschaert lui aussi 2e de la course à l'Atlantique, mais en solo

Comme les frères Damien et Bernard Van Durme, arrivés 10 jours avant lui, le rameur belge Carl Plasschaert a lui aussi terminé à la 2e place de sa catégorie à l'Atlantic Challenge, une course à l'aviron de plus de 3.000 miles nautique (4.800 kilomètres) à travers l'Océan Atlantique. Parti en solo le 12 décembre des îles Canaries, à San Sebastian de la Gomera, l'Anversois de 41 ans a rejoint vendredi Antigua dans les Caraïbes, après 50 jours, 6 heures et 19 minutes, soit un peu plus d'une journée après le vainqueur de cette catégorie en solitaire, le Britannique Marcus Beale (48j21h51).Au classement général de cette course rassemblant des équipages à cinq, quatre, deux ou en solo, Plasschaert est arrivé en 26e position. Le duo des frères Van Durme avait lui franchi la ligne d'arrivée à la 13e place en 39 jours, 21 heures et 2 minutes, finissant également 2e de leur catégorie. La traversée la plus rapide est quant à elle à mettre au compte d'un quatuor anglais, le 'Fortitude', en 32 jours, 12 heures et 35 minutes, soit près de trois jours de plus que le record établi par un autre bateau anglais en 2017 (29j14h34). . (Belga)

