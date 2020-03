ATP Acapulco - Nadal réalise le coup du chapeau à Acapulco

Et un sombrero de plus pour Rafael Nadal: l'Espagnol, N.2 mondial, a remporté pour la troisième fois le tournoi ATP 500 d'Acapulco, samedi, en venant à bout de l'Américain Taylor Fritz, 35e mondial, en deux sets 6-3, 6-2 en finale de ce tournoi joué sur surface dure doté de 1.845.265 dollars.Nadal, auteur d'un début de saison en deçà de ses espérances, avec une élimination en quart de finale de l'Open d'Australie par l'Autrichien Dominic Thiem, ouvre donc son compteur dès son deuxième tournoi de l'année. Ce succès est le 85e de sa carrière. Il s'agit du troisième titre glané par l'Espagnol à Acapulco, après ceux remportés en 2005 et en 2013, quand le tournoi se jouait encore sur terre battue. "Je ne pourrais pas être plus heureux. J'ai réalisé un grand tournoi du début à la fin", a déclaré Nadal. "Acapulco a été le premier grand titre que j'ai remporté dans ma carrière, donc pouvoir rééditer cela 15 ans après est incroyable. Je ne pourrai jamais assez remercier les gens qui me font me sentir chez moi ici à chaque fois." "Pour moi qui n'avais pas rejoué depuis l'Open d'Australie, ce moment est important. J'ai joué un tennis solide, avec la bonne intensité, de l'envie et mon coup droit a bien fonctionné", a résumé l'Espagnol de 33 ans. Vainqueur en 1h14, Nadal a effectivement été intraitable face à Fritz, qu'il rencontrait pour la première fois, et qui lui a tout de même infligé 10 aces. Mais le Majorquin a encore une fois été impérial en retour de service, son coup fort toute la semaine. Fritz, 35e mondial avant le tournoi, fera un bond à la 24e place lundi au classement ATP. "Rafael est l'un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué et il m'a montré pourquoi ce soir", a-t-il déclaré. Nadal n'a pas perdu un set de la semaine, et n'a concédé en moyenne que cinq jeux par match. Il rejoint son compatriote David Ferrer et l'Autrichien Thomas Muster dans le club des joueurs lauréats trois fois dans la cité mexicaine. Le Majorquin aurait pu redevenir numéro 1 mondial si Novak Djokovic ne s'était pas imposé le même jour au tournoi ATP 500 de Dubaï. Mais le Serbe a triomphé aux dépens du Grec Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4). Les deux rivaux devraient se retrouver mi-mars à Indian Wells pour le premier Masters 1000 de la saison, où Dominic Thiem remettra son titre en jeu. (Belga)