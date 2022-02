ATP Acapulco - Tennis: Rafael Nadal remporte le tournoi d'Acapulco et reste invaincu en 2022

L'Espagnol Rafael Nadal a battu le Britannique Cameron Norrie samedi en finale du tournoi ATP d'Acapulco, 6-4, 6-4, sa 4e victoire dans la compétition mexicaine, et reste ainsi invaincu cette année.Nadal, N.5 mondial et âgé de 35 ans, s'est imposé en 1h54. Il s'agit de son 91e titre, après avoir remporté en 2022 le tournoi de Melbourne et l'Open d'Australie. (Belga)