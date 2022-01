ATP Adélaïde 2: Sander Gillé et Joran Vliegen sortis en quarts de finale

Sander Gillé, 26e mondial en double, et Joran Vliegen, 32e mondial, ont été éliminés en quarts de finale du double au tournoi ATP d'Adélaïde 2, joué sur surface dure et doté de 430.530 dollars, jeudi en Australie.La paire belge, tête de série N.4,, s'est inclinée 6-2, 6-3 en 57 minutes face au duo composé du Bosnien Tomislav Brkic (AT 46) et du Serbe Nikola Cacic (ATP 36), têtes de série N.8. Gillé et Vliegen ont disputé deux tournois à Adélaïde pour lancer leur saison et préparer l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem qui débute lundi à Melbourne. La semaine dernière, ils avaient perdu leur premier match de l'année 2022, s'inclinant 4-6, 7-6 (5) et 10/7 face au Français Benjamin Bonzi et au Monégasque Hugo Nys pour leur entrée en lice au 2e tour du tournoi d'Adélaïde 1. Sander Gillé et Joran Vliegen, qui ont décroché ensemble cinq titres sur le circuit, n'avaient pas passé le cap du 1er tour de l'Open d'Australie il y a un an. (Belga)