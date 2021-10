ATP Anvers - Brooksby en demies à Anvers et aux NextGen Finals : "Chouette de finir la saison comme ça"

Il était quasi inconnu il y a un an, lui qui occupait la 300e place mondiale à pareille époque. Jenson Brooksby est désormais 70e au classement ATP et considéré comme l'un des grands talents du tennis mondial. Âgé de 20 ans, le Californien tentera samedi d'atteindre la finale de l'European Open.Pour y parvenir, il devra dompter un cador du circuit en la personne de l'Argentin Diego Schwartzman, 14e mondial et double finaliste dans la ville portuaire. Révélé aux yeux du grand public à l'US Open en prenant un set au N.1 mondial Novak Djokovic en huitièmes de finale, l'Américain a aussi récemment fait trembler Alexander Zverev en le poussant au 3e set à Indian Wells. "Schwartzman est très solide et vous fait jouer beaucoup de balles à un très haut niveau. Je suis prêt à relever le défi. J'espère que mon coach va mettre sur pied une bonne stratégie et j'ai hâte de jouer dans une si belle atmosphère", a déclaré Brooksby en conférence de presse après sa victoire en deux sets - 7-5, 6-0 - face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 44) Issu des qualifications, l'Américain a joué vendredi son cinquième match en six jours à peine et n'a pas encore perdu le moindre set. "J'ai progressé grâce aux qualifications. Je me sens vraiment bien, même après cet enchaînement. Je suis confiant quand j'entre sur le terrain. Ma priorité va être de bien récupérer ce vendredi soir. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même et j'espère jouer deux matches supplémentaires." Vendredi soir à la Lotto Arena, Brooksby a aussi validé son ticket pour les NextGen Finals, le Masters de fin de saison qui rassemble les huit meilleurs joueurs de moins de 22 ans. "Ce n'était pas quelque chose auquel je portais une attention particulière mais c'est assez excitant d'avoir confirmé ma participation. C'est chouette de pouvoir terminer ma saison de la sorte", a ponctué le droitier de Sacramento. Brooksby a rejoint l'Italien Jannik Sinner, également demi-finaliste à Anvers, le Canadien Felix Auger-Aliassime, l'Espagnol Carlos Alcaraz et l'Américain Sebastian Korda, tous qualifiés pour le tournoi prévu du 9 au 13 novembre à Milan. Professionnel depuis début de la saison actuelle, Brooksby affiche déjà une finale, perdue sur le gazon de Newport en juillet, ainsi qu'une demi-finale à Washington. Il a également remporté trois titres sur le circuit Challenger en 2021. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "J'ai fait une très bonne saison c'est vrai et j'ai signé de beaux résultats. Je savais que j'étais capable de faire de belles choses mais pouvoir les reproduire au top niveau, c'est encore différent. J'espère encore faire mieux l'année prochaine." L'autre demie de ce tournoi ATP 250, joué sur dur et doté de 508.600 euros, opposera l'Italien Jannik Sinner (ATP 13/N.1) au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 32). (Belga)