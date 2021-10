ATP Anvers - Le jeune Brooksby, 20 ans, complète le plateau des quarts de finale

Les quatre demi-finalistes de l'édition 2021 de l'European Open sont désormais connus. Le dernier quart a vu Jenson Brooksby (ATP 70) battre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 44) sur le score de 7-5, 6-0 après 1h43 de jeu. L'Américain de 20 ans défiera l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 14/N.2) samedi pour une place en finale. L'autre demie de ce tournoi ATP 250, joué sur dur et doté de 508.600 euros, opposera l'Italien Jannik Sinner (ATP 13/N.1) au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 32).Le dernier duel de la journée à la Lotto Arena a tenu toutes ses promesses dans le premier set. Les deux jeunes loups se sont rendus coup pour coup dans une manche de haute intensité. Mené 5-3, l'Espagnol de 22 ans est revenu à 5-5 avant de concéder une seconde fois sa mise en jeu puis le set au Californien. Brooksby, issu des qualifications et qui disputait déjà son 5e match à Anvers, a continué sur sa lancée. Le droitier de Sacramento, qui s'était révélé aux yeux du grand public à l'US Open en prenant un set au N.1 mondial Novak Djokovic en huitièmes de finale, a ensuite gagné tous les points importants pour s'adjuger le set (6-0) et la victoire. Professionnel depuis cette saison, il affiche déjà une finale, perdu sur le gazon de Newport en juillet, ainsi qu'une demi-finale à Washington. Il a également remporté trois titres sur le circuit Challenger. (Belga)