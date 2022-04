ATP Barcelone - Les demi-finales repoussées à dimanche par la pluie

Les demi-finales du tournoi ATP 500 de Barcelone, joué sur terre battue et doté de 2.661.825 euros, qui devaient opposer samedi Carlos Alcaraz à Alex de Minaur et Diego Schwartzman à Pablo Carreno Busta sont repoussées à dimanche en raison de la pluie, ont annoncé les organisateurs sur Twitter.Les deux demi-finales seront reprogrammées dimanche à 11h00 sur deux courts différents. Alcaraz - De Minaur sur le court central nommé Rafael Nadal, et Schwartzman - Carreno sur le court Jan Kodes. La finale du tableau simple est pour l'instant maintenue à 16h00. Programmées samedi après-midi, les deux matches ont été repoussées en raison de la pluie, qui est tombée par intermittence durant toute l'après-midi sur la ville catalane. Les demi-finales ont démarré vers 19h30, mais ont été stoppées après 21 minutes de jeu alors que le score était de 2-2 sur les deux courts. (Belga)