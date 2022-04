ATP Barcelone - Tommy Robredo met un terme à sa carrière après sa défaite au premier tour

Tommy Robredo (ATP 362) a été éliminé au premier tour du tournoi ATP de Barcelone, joué sur terre battue et doté de 2.661.825 euros, lundi après sa défaite 6-1, 6-1 contre son compatriote Bernabé Zapata Miralles (ATP 119). Une défaite qui marque la fin de carrière de l'Espagnol qui disputait à Barcelone le dernier tournoi de sa carrière.En Catalogne, Robredo, 39 ans, a bouclé la boucle. C'est en Catalogne qu'il avait fait ses débuts sur le circuit ATP en 1999. L'ancien N.5 mondial a remporté douze titres ATP au cours de sa carrière, dont Barcelone en 2004. Il a également remporté trois fois la Coupe Davis avec l'Espagne (2004, 2008 et 2009). Sur les quatre tournois du Grand Chelem, il n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale à l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open et un huitième de finale à Wimbledon. (Belga)