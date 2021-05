ATP Belgrade: Novak Djokovic s'impose chez lui avant de mettre le cap sur Paris

Devant le public de sa ville natale, le Serbe Novak Djokovic a remporté samedi le tournoi ATP 250 de Belgrade (terre battue/511.000 euros). Le N.1 mondial n'a pas réellement été inquiété par le Slovaque Alex Molcan, seulement 255e mondial et qui disputait sa première finale sur le circuit principal.Malgré quatre breaks sur l'ensemble de la rencontre, 'Nole' s'est imposé 6-4, 6-3 afin de remporter son deuxième titre cette saison après l'Open d'Australie, son 83e en carrière. 'Nole', 34 ans, battu par Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Rome il y a deux semaines, prendra maintenant la direction de Paris. Il affrontera l'Américain Tennys Sandgren au premier tour de Roland-Garros. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué devant du public", a dit Djokovic après son titre. "Pouvoir brandir un trophée ici, dix ans après le dernier, c'est vraiment quelque chose de très spécial avant Roland-Garros. Je joue bien, je me sens bien et j'ai passé de très bons moments en famille", a ajouté celui qui avait remporté l'Open de Serbie en 2009 et 2011. (Belga)