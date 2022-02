ATP Buenos Aires - Casper Ruud s'impose dans la capitale argentine comme en 2020

Le Norvégien Casper Ruud (ATP 8/N.1) s'est offert un nouveau titre au tournoi de tennis ATP 250 de Buenos Aires. Sur la terre battue argentine il a remporté la finale de l'épreuve dotée de 602.250 dollars aux dépens du favori local la tête de série N.2 et 15e mondial Diego Schwartzman (ATP 15) : 5-7, 6-2 et 6-3.Ruud avait déjà remporté l'épreuve en 2020 et succède au palmarès à Schwartzman, vainqueur l'an dernier. À 23 ans, le Norvégien compte désormais 7 titres ATP. (Belga)