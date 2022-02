ATP Buenos Aires - Finale au sommet entre Casper Ruud et Diego Schwartzman

L'Open d'Argentine de tennis se jouera dimanche entre les deux premières têtes de série du tournoi argentin, le Norvégien Casper Ruud (ATP 8) et la coqueluche locale Diego Schwartzman (ATP 15), qui sont aussi les deux derniers vainqueurs.Samedi en demi-finales de cette épreuve ATP 250 jouée sur terre battue et dotée de 602.250 dollars, Casper Ruud a aligné une troisième victoire en deux sets. Le Norvégien de 23 ans, friand du jeu sur ocre, s'est imposé 6-3, 6-3 contre l'Argentin Federico Delbonis (ATP 42/N.6). Ruud, qui occupe son meilleur classement en carrière, disputera la 9e finale de sa carrière et tentera d'écrire une 7e ligne à son palmarès. Vainqueur en 2020 à Buenos Aires, tournoi organisé par la même structure que l'European Open d'Anvers, Ruud a glané cinq de ses six titres sur terre. Dans la foulée, Diego Schawrtzman a pu compter sur le soutien des fans du court Guillermo Vilas pour venir à bout de l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 22/N.3) en trois sets : 7-5, 3-6, 6-2. Dans sa ville natale, le droitier de 1m70 jouera sa 13e finale sur le circuit. Il tentera d'améliorer son ratio, lui qui en a perdu 8 sur 12, dont trois à Anvers (2016, 2017 et 2021). C'est précisément sur la terre battue de Buenos Aires qu'il a soulevé son dernier trophée, en mars 2021. (Belga)