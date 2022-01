ATP Buenos Aires - Juan Martin del Potro de retour sur le circuit après deux ans et demi d'absence

L'Argentin Juan Martin del Potro, ancien N.3 mondial, fera son retour sur le circuit, après une absence de deux ans et demi, au tournoi ATP 250 de Buenos Aires (7-13 février), ont annoncé lundi les organisateurs, qui lui ont accordé une invitation.Del Potro, 33 ans, n'est plus apparu en compétition depuis le tournoi du Queens 2019, où il s'était à nouveau blessé au genou après avoir souffert d'une fracture de la rotule du genou droit huit mois plus tôt lors du Masters 1000 de Shanghai. Il a depuis subi quatre opérations au genou, dont la dernière en 2021, qui l'ont durablement éloigné du circuit et l'ont fait retomber à la 757e place mondiale. "C'est confirmé ! Del Potro jouera l'Open d'Argentine 2022. La Tour de Tandil (son surnom) intégrera le tableau principal en tant qu'invité", a annoncé l'organisation du tournoi argentin sur Twitter. Ces dernières semaines, "Delpo" avait exprimé sur les réseaux sociaux son désir de revenir jouer à Buenos Aires, où il ne s'était aligné qu'une seule fois en 2006. L'Argentin doit également jouer la semaine suivante au tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro (14-20 février). (Belga)