ATP Buenos Aires - Sander Gillé et Joran Vliegen battus en demi-finales

Sander Gillé (ATP 45 en double) et Joran Vliegen (ATP 37) ont été éliminés en demi-finales du double au tournoi ATP 250 de Buenos Aires, joué sur terre battue et doté de 611.240 dollars Buenos Aires, samedi en Argentine.La paire belge, tête de série N.3, s'est inclinée 7-6 (7/4) et 6-4 en 1h27 face aux Argentins Guillermo Duran et Juan Ignacio Londero. Gillé et Vliegen sont les seuls Belges présents à Buenos Aires. Les Limbourgeois disputent trois tournois en Amérique du Sud. Après Cordoba, où ils ont été sortis au 1er tour, et Buenos Aires, ils joueront à Rio de Janeiro. (Belga)