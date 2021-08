ATP Cincinnati - Andrey Rublev surprend Medvedev et file en finale

Le Russe Andry Rublev (N.4), 23 ans, s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Cincinnati samedi aux Etats-Unis en battant en demi-finale son compatriote Daniil Medvedev (N.1), numéro 2 mondial, 2-6, 6-3 et 6-3 au bout de 2 heures et 21 minutes de jeu.En finale, Rublev, 7e joueur du monde, sera opposé soit au Grec Stefanos Tsitsipas (N.2), 3e mondial, soit à l'Allemand Alexander Zverev , 5e au classement ATP, qui s'opposent dans la deuxième demi-finale. Andrey Rublev va tenter dimanche d'aller chercher un 9e titre en carrière et le deuxième cette année après Rotterdam pour sa 13e finale sur le circuit ATP. (Belga)