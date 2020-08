ATP Cincinnati - David Goffin: "Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en venant ici"

David Goffin était un peu déçu, mardi à New York, après sa défaite en huitièmes de finale du tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Cincinnati. Le Liégeois, 29 ans, finaliste l'an dernier, s'est incliné pour la deuxième fois d'affilée contre le robuste Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 34), 30 ans. Sur le court N.10, il a baissé pavillon après 2h09 de jeu 6-4, 3-6 et 6-4 contre le colosse de Warstein, 1m93 et 92 kilos, qui lui assené 35 coups gagnants."Il a bien joué, il a été hyper agressif, mais j'ai eu des occasions", a confié David Goffin après son élimination. "À 3-3 au troisième set, j'ai vraiment une belle opportunité de le breaker avec mon coup droit. C'est celle-là qu'il fallait saisir. Je pense que j'avais pris le dessus dans le deuxième set et même dans le troisième, mais il n'a pas lâché. Son service va très vite et il y a toujours un jeu (de retour) par set où il est à fond dedans et où il faut pouvoir le contrer. Et malheureusement, ce jeu est arrivé à la fin du match (NdlR : à 5-4 sur le service du N.1 belge). Les courts sont très rapides ici et je pense que cela l'avantageait. Il a été très agressif, il n'avait rien à perdre, et cela a payé pour lui". David Goffin, malgré tout, se voulait satisfait de sa prestation et de ce tournoi de reprise. "Il n'a pas manqué pas grand-chose. Un point par-ci, un point par-là. J'ai une balle de jeu pour mener 2-0 au troisième set et puis il y a ce coup droit que je mets dans le filet sur balle de break à 3-3 ", a-t-il poursuvi. "Lui a eu une très belle attitude, il resté tout le temps dans le match. Il a bien progressé ces derniers temps. Moi aussi, j'ai essayé d'être solide. Il y a vraiment du positif. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en venant ici, mais ce match-ci était meilleur que mon premier tour contre Coric. Je vais continuer à bien m'entraîner. Je me sens de mieux en mieux et j'espère que cela va aller crescendo jusqu'à l'US Open, lundi prochain". (Belga)