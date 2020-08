ATP Cincinnati - Felix Auger-Aliassime remporte le premier match ATP depuis mars

Le Canadien Felix Auger-Aliassime a remporté le premier match sur le circuit ATP post-coronavirus. Le joueur canadien de 20 ans, 20e mondial, s'est imposé 6-4, 6-1 en 1 heure et 16 minutes face au Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 27) samedi au 1er tour du tournoi ATP de Cincinnati, délocalisé dans la bulle de Flushing Meadows à New York.Interrompu depuis le mois de mars en raison de la pandémie de coronavirus, le circuit ATP reprend ses droits ce weekend aux Etats-Unis, une dizaine de jours avant l'US Open, qui se déroulera du 31 août au 13 septembre à New York. Le circuit WTA a repris début août à Palerme, tandis que le circuit Challenger, le deuxième niveau du tennis masculin, a repris la semaine dernière à Prague, où le Suisse Stan Wawrinka s'est imposé. (Belga)