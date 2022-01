ATP Cup: la Grande-Bretagne bat l'Allemagne, l'Australie bat l'Italie

La Grande-Bretagne a battu l'Allemagne 2-1 et l'Australie s'est imposée sur le même score face à l'Italie dans les deux derniers matches de l'ATP Cup joués dimanche à Sydney.Dans le groupe B, le N.1 italien Matteo Berrettini (ATP 7) a commencé l'année par une défaite, lui qui s'est incliné 6-3, 7-6 (7/4) face à Alex de Minaur (ATP 34). La logique du classement a été respectée dans l'autre simple, que Jannik Sinner (ATP 10) a gagné 6-1, 6-3 face à Max Purcell (ATP 176). John Peers et Luke Saville ont battu Berrettini et Simone Bolelli 6-3, 7-5 pour offrir la victoire à l'Australie. Dans le groupe C, Alexander Zverev (ATP 3) n'a pas tremblé pour faire tomber 7-6 (7/2), 6-1 Cameron Norrie (ATP 12), révélation de 2021, ramenant le score à 1-1 entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, après que Daniel Evans (ATP 25) a battu Jan-Lennard Struff (ATP 51) 6-1, 6-2. Tout s'est joué dans le double, que Daniel Evans et Jamie Murray ont gagné 6-3, 6-4 face à Kevin Krawietz et Alexander Zverev. Dans les deux premiers matches de la journée, la Russie, tenante du titre, avait battu la France 2-1 et les Etats-Unis avaient écarté le Canada. La France avaitpris le premier point après la victoire surprise d'Ugo Humbert (ATP 35), qui a battu le N.2 mondial Daniil Medvedev en trois sets 6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (7/2) et 2h55 de jeu. Dans le deuxième match de simples de ce France-Russie, le Russe Roman Safiullin (167e) a battu Arthur Rinderknech (58e) en trois sets, 2-6, 7-5, 6-3, après avoir sauvé 15 balles de break sur les 19 obtenues par le Français. Medvedev et Safiullin ont ensuite offert la victoire à la Russie en s'imposant sur un double 6-4 face à Fabrice Martin et Edouard Roger-Vasselin. Les Etats-Unis ont, dans le groupe C, gagné contre le Canada, grâce notamment à la victoire du grand serveur John Isner contre Brayden Schnur (6-1, 6-3) qui avait remplacé à la dernière minute Denis Shapovalov, fatigué après un isolement consécutif à un test positif au Covid-19, à son arrivée à Sydney. Taylor Fritz a ensuite battu l'autre Canadien, Félix Auger-Aliassime (11e) en trois sets 6-7 (6/8), 6-4, 6-4, alors que Shapovalov a quand même participé au double, sans enjeu pour l'issue de la rencontre. Fritz et Isner se sont imposés 6-4, 6-4 face à Auger-Aliassime et Shapovalov. L'ATP Cup, compétition entre seize équipes nationales, ouvre la saison 2022 de tennis. La formule de cette mini-Coupe Davis, prévue jusqu'au 9 janvier, prévoit que seul le vainqueur de chacun des quatre groupes passe en demi-finales. Deux sites à Sydney ont été sélectionnés pour cette édition de l'ATP Cup, la Ken Rosewall Arena et la Qudos Bank Arena (Belga)

