ATP Cup: le Canada rejoint l'Espagne en finale

Après la victoire de l'Espagne contre la Pologne vendredi dans la première demi-finale, le Canada sera le deuxième finaliste de l'ATP Cup après sa victoire 2-1 contre la Russie dans la seconde demi-finale samedi à Melbourne en Australie.Dans le premier match en simple, le Canadien Denis Shapovalov, 14e mondial, s'est imposé en trois sets 6-4, 5-7, 6-4 en 2h41 contre Roman Safiullin (ATP 167). Le Russe Daniil Medvedev, N.2 mondial, a ensuite rétabli l'égalité dans le second match en simple en écartant en deux sets 6-4, 6-0 Félix Auger-Aliassime, 11e mondial, en 1h10 de jeu. Dans le double décisif, Shapovalov et Auger-Aliassime se sont finalement imposés au super jeu décisif face à Medvedev et Safiullin 4-6, 7-5, 10/7 au bout d'une heure et 40 minutes de jeu. Le Canada affrontera donc l'Espagne, qui a fait tomber la Pologne vendredi, en finale dimanche. (Belga)