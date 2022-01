ATP Cup: le Canada remporte le titre face à l'Espagne

Le Canada a remporté dimanche l'ATP Cup face à l'Espagne, succédant à la Russie dans ce jeune tournoi par équipe dont la première édition remonte à 2020, après que Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont remporté les deux matchs de simple.C'est Auger-Aliassime, 21 ans et 11e mondial, qui a appporté le point de la victoire en s'imposant 7-6 (7/3), 6-3 face à Roberto Bautista (ATP 19). Un peu plus tôt, Shapovalov (ATP 14) avait pris le meilleur sur Pablo Carreno (ATP 20) 6-4, 6-3 . (Belga)