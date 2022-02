ATP Delray Beach - Cameron Norrie émerge après deux jeux décisifs contre Opelka et décroche un 3e titre

Cameron Norrie (ATP 13) a assumé son statut de tête de série N.1 du tournoi de tennis ATP 250 de Delray Beach, où il a battu dimanche en finale l'Américain Reilly Opelka (ATP 20/N.2). Le Britannique s'est imposé après jeux décisifs et 1h52 de match sur le score de 7-6 (1), 7-6 (4).Le gaucher de 26 ans à la gestuelle particulière a décroché dimanche en Floride le 3e sacre de sa carrière après ceux acquis en 2021 à Los Cabos puis au Masters 1000 d'Indian Wells, où il avait signé l'une des plus grosses surprises de la défunte saison. Norrie a dû dompter le service de l'Américain, 2m11 et 25 aces en l'espace de deux sets, qui tentait un doublé après son triomphe la semaine passée à Dallas. Vainqueur à Delray Beach en 2020, Opelka disputait sa 5e finale sur le circuit, lui qui compte 3 sacres, tous sur le sol américain : Long Island (2019), Delray Beach (2020) et Dallas (2022). Opelka prendra ensuite la direction du Mexique et d'Acapulco, où il aura la lourde tâche d'affronter l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 5) au premier tour. (Belga)