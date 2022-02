ATP Delray Beach - Cameron Norrie premier finaliste en Floride

Cameron Norrie (ATP 13), tête de série N.1 du tournoi ATP de Delray Beach (dur/664.275 dollars), s'est qualifié pour la finale du rendez-vous américain. Samedi en Floride, le Britannique s'est imposé en deux sets - 6-3, 6-3 - et 1h17 de jeu contre l'Américain Tommy Paul (ATP 41/N.4).Norrie, 26 ans, jouera sa 8e finale sur le circuit ATP, lui qui compte deux titres à son palmarès, acquis à Cabo San Lucas et Indian Wells l'an dernier. Pour ajouter une 3e ligne à son palmarès, il devra battre le vainqueur du duel entre l'Australien John Millman (ATP 91), 32 ans, et l'Américain Reilly Opelka (ATP 20/N.2), 24 ans et vainqueur à Dallas la semaine dernière. (Belga)