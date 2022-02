ATP Doha - Nikoloz Basilashvili et Roberto Bautista Agut en finale, comme l'an dernier

Comme l'an dernier, le Géorgien Nikoloz Basilashvili (N.3) et l'Espagnol Roberto Bautista Agut (N.2) disputeront la finale du tournoi de tennis ATP de Doha, épreuve sur surface dure dotée de 1.071.030 dollars.En demi-finales vendredi, Nikoloz Basilashvili, 29 ans, 22e mondial, a pris la mesure du Français Arthur Rinderknech (ATP 61), 26 ans, 6-4, 6-2 pour tenter de conserver son titre à Doha et d'aller chercher un 6e titre sur le circuit pour sa 9e finale. L'Espagnol Roberto Bautista Agut (N.2), 33 ans, 16e joueur du monde, s'est débarrassé de son côté du Russe Karen Khachanov, 25 ans, 27e mondial, en trois sets: 2-6, 6-3, 7-5 pour se hisser en finale au Qatar pour la 3e fois de sa carrière. L'Espagnol va tenter de renouer avec le succès lui dont la 9e et dernière victoire dans un tournoi ATP remonte à 2019, à Doha précisément. Ce sera sa 19e finale. Roberto Bautista Agut avait perdu la finale de l'an dernier contre Basilashvili au Qatar 7-6 (7/5), 6-2. (Belga)