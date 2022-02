ATP Dubaï - Après Djokovic, Jiri Vesely s'offre Shapovalov et rejoint Andrey Rublev en finale

Après 3h12 d'un âpre combat, le surprenant Tchèque Jiri Vesely, 123e mondial et issu des qualifications, s'est offert Denis Shapovalov (ATP 14/N.6) pour se hisser en finale du tournoi ATP 500 de Dubaï, vendredi aux Émirats arabes unis. Il s'est imposé 6-7 (7), 7-6 (2) et 7-6 (3).Déjà tombeur du N.1 mondial jeudi, qui devra d'ailleurs céder sa place sur le trône à Daniil Medvedev lundi, Vesely a continué de surprendre tous les pronostics en devenant le finaliste le moins bien classé en 30 éditions du tournoi. Samedi, il pourrait d'ailleurs devenir le premier joueur issu des qualifications à soulever le trophée à Dubaï. Vesely disputera sa 4e finale ATP, lui qui a remporté les tournois d'Auckland (2015) et Pune (2020). Pour y parvenir, le Tchèque de 28 ans devra battre le Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.2), tombeur en début de journée du Polonais de cette épreuve sur surface dure dotée de 2.794.840 dollars sur le score de 3-6, 7-5, 7-6 (5). Le Moscovite de 24 ans tentera d'écrire la 10e ligne de son palmarès, lui qui a remporté le tournoi de Marseille la semaine dernière. (Belga)