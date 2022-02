ATP Dubaï - Goffin va sortir du top 60 pour la première fois depuis la mi-août 2014

David Goffin (ATP 48) n'est pas au bout de ses peines après sa nouvelle défaite au premier tour 6-3, 7-6 (7/5), lundi à Dubaï, contre le Japonais Taro Daniel (ATP 111), issu des qualifications. Battu pour la cinquième fois dès son entrée en lice dans un tournoi du circuit dès le début de l'année, le Liégeois, 31 ans, va également sortir du top 60 lors de la parution du nouveau classement ATP, le 28 février.Encore septième de la hiérarchie mondiale fin 2017 après une accession en finale du Masters à Londres à la suite de victoires contre Rafael Nadal et Roger Federer, David Goffin verra en effet tomber 250 points de sa victoire l'Open Sud de France, le tournoi ATP de Montpellier, l'an dernier, l'épreuve s'étant disputée du 22 au 28 février en 2021. Résultat, des courses, le N.1 belge chutera au minimum de 14 nouvelles places, si pas plus en fonction des résultats de ses concurrents directs à Dubaï, Acapulco et Santiago du Chili, les trois tournois au programme cette semaine. Virtuellement 62e à la suite de cette défaite contre Taro Daniel, c'est la première fois depuis le 18 août 2014 que David Goffin sortira du top 60 à l'ATP. À l'époque, il était 62e. (Belga)