ATP Eastbourne: Taylor Fritz s'impose en finale comme en 2019

Déjà vainqueur en 2019, Taylor Fritz (N.3) a remporté une seconde fois le tournoi de tennis ATP 250 sur gazon d'Eastbourne, une épreuve dotée de 697.405 euros, samedi en battant, dans une finale 100% américaine, Maxime Cressy, 60e mondial.Taylor Fritz, 14e joueur du monde, s'est imposé en trois manches, 6-2, 6-7 (4/7) et 7-6 (7/4). La partie a duré 2 heures et 17 minutes. Ce Californien de 24 ans, vainqueur à Indian Wells en mars mais en délicatesse depuis, avec notamment des éliminations d'entrée à Rosmalen et au Queen's ces dernières semaines, s'est remis ainsi sur de bons rails avant Wimbledon qui débute lundi. Il ajoute un 3e titre à son palmarès, la deuxième sur gazon après sa victoire à Eastbourne en 2019 donc. Né à Paris et Franco-Américain, Maxime Cressy, 25 ans, disputait sa 2e finale sur le circuit, lui qui a perdu la première en début de saison à Melbourne contre Rafael Nadal dans un tournoi disputé juste avant l'Open d'Australie. (Belga)