ATP Estoril - Frances Tiafoe élimine Sebastian Korda et jouera la finale face à Sebastian Baez

Frances Tiafoe (ATP 29) est sorti vainqueur de la demi-finale 100 % américaine qui l'opposait à Sebastian Korda (ATP 37) samedi au tournoi sur terre battue d'Estoril, au Portugal. Après avoir perdu le premier set 4-6, il a remporté les deux suivants 7-6 (7/2) et 6-4, après 2h55 de jeu, dans la seconde demi-finale de cette épreuve ATP 250 dotée de 534.555 euros.Frances Tiafoe affrontera dimanche en finale l'Argentin Sebastian Baez (ATP 59), qui a de son côté écarté l'Espagnol Albert Ramos (ATP 31), tenant du titre, 6-3, 6-7(7/9), 6-0 plus tôt dans la journée. Le N.4 américain, 24 ans, tentera de décrocher son 2e titre ATP après celui à Delray Beach en 2018 à l'occasion du 4e finale. Il s'est incliné à ... Estoril en 2018 (battu par le Portugais Joao Sousa) et à Vienne en 2021. Baez, 21 ans, disputera lui la deuxième finale de sa carrière après avoir été battu en février par l'Espagnol Pedro Martinez au tournoi de Santiago. (Belga)