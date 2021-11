ATP Finals - Sinner, remplaçant de Berrettini, surclasse Hurkacz

L'Italien Jannik Sinner (ATP 11, qui a remplacé son compatriote Matteo Berrettini, blessé, a facilement battu le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 9) mardi soir dans le groupe rouge des ATP Finals, le Masters de tennis (dur/7.250.000 dollars). Sinner s'est imposé sur un double 6-2 après 1h25 de jeu.Sinner, pour son premier match dans le traditionnel dernier tournoi de la saison qui rassemble les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée, deux ans après avoir remporté le Masters Next Gen, a réalisé plus de coups gagnants (17 contre 12) et surtout, a commis beaucoup moins de fautes directes que le Polonais (15 contre 28) souvent à contretemps. En début de programme, le N.2 mondial russe Daniil Medvedev s'est imposé en trois sets contre Alexander Zverev (ATP 3) et s'est qualifié pour le dernier carré dans la foulée du forfait de Berrettini. Sinner peut encore se qualifier pour les demies en cas de victoire jeudi contre Medvedev, combinée par un succès de Hurkacz contre Zverev. Il serait alors le seul avec deux victoires aux côtés de Medvedev. Tout autre scénario ne peut lui permettre l'exploit de se glisser dans le dernier carré, car il ne peut plus dépasser Medvedev et serait devancé par Zverev (1 victoire, 1 défaite pour le moment) si ce dernier battait le Polonais dans son dernier match, rappelle l'ATP. Sinner, 20 ans, a profité du retrait de Berrettini pour intégrer le tableau final du tournoi. Berrettini, qui avait dû abandonner contre Alexander Zverev dimanche, est blessé aux abdominaux. (Belga)