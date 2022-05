ATP Genève - Casper Ruud bataille plus de trois heures pour prolonger son titre

Casper Ruud a dû solidement s'employer pour conserver son titre à l'Open de Genève de tennis, une épreuve ATP 250 jouée sur terre battue et dotée de 534.555 euros. Samedi en finale, dans le cadre bucolique du Parc des Eaux-Vives sur les bords du lac Léman, le Norvégien de 23 ans, 8e mondial et deuxième tête de série ne pensait pas qu'il devrait batailler plus de trois heures (3h01) et disputer trois manches accrochées pour faire rendre raison au Portugais de 33 ans, 79e dans la hiérarchie mondiale. Surtout après avoir accroché la première manche 7-6 (7/3). Sousa a ensuite égalisé 4-6 et a servi pour la victoire à 4-5 dans la dernière manche. Le Scandinave a alors haussé son niveau et pu renverser la situation pour s'offrir son 8e titre ATP, le septième sur ocre : 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/1).Ruud a aussi perdu trois finales dont celle du Masters 1000 de Miami cette année qui l'opposait à l'Espagnol Carlos Alcaraz. Sousa, 33 ans, voit son palmarès bloqué à 4 titres ATP en désormais douze finales disputées. Il s'était déjà incliné en finale à Genève en 2015. A l'époque alors qu'il occupait le 50e rang mondial, le Brésilien Thomaz Bellucci (ATP 60) l'avait privé de la victoire. Ruud, qui restait sur une demi-finale perdue contre Novak Djokovic à Rome, a remporté désormais ses trois duels contre Sousa. (Belga)