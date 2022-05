ATP Genève: Daniil Medvedev fera sa rentrée en Suisse, une semaine avant Roland-Garros

Le Russe Daniil Medvedev, N.2 mondial, a obtenu une invitation pour participer au tournoi ATP 250 de Genève en Suisse, prévu du 14 au 21 mai, ont annoncé les organisateurs vendredi.Medvedev, 26 ans, n'a plus joué depuis fin mars et son élimination en quarts de finale du Masters 1000 de Miami. Dans la foulée, le joueur russe avait dû passer sur le billard pour soigner une hernie. Il avait alors estimé son absence de un à deux mois. Le joueur russe utilisera donc le tournoi suisse comme préparation pour Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, qui débute le 22 mai. Il ne pourra cependant pas participer à Wimbledon, prévu du 27 juin au 10 juillet, après la décision de l'organisation d'exclure les joueurs et joueuses russes et bélarusses après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À Genève, le Norvégien Casper Ruud, 7e mondial et tenant du titre, et le Canadien Denis Shapovalov (ATP 16), finaliste en 2021, seront également présents. (Belga)