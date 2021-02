ATP Great Ocean Road Open - Une deuxième titre pour le jeune italien Jannik Sinner, 19 ans

A 19 ans, l'Italien Jannik Sinner a ajouté un deuxième titre ATP à son palmarès en remportant le tournoi de tennis ATP Great Ocean Road Open de Melbourne, disputé sur surface dure et doté de 320.775 dollars, dimanche.Jannik Sinner a remporté une finale 100% italienne en battant en deux sets - 7-6 (7/4), 6-4 - Stefano Travaglia (ATP 71), de dix ans son aîné au bout de 2 heures et 8 minutes de jeu. Jannik Sinner, 36e mondial, poursuit ainsi sa fulgurante progression avec un second titre à son palmarès après son succès à Sofia l'an dernier pour sa première finale sur le circuit ATP. En demi-finales samedi, Sinner a écarté le Russe Karen Khachanov, 24 ans, 20e mondial en trois manches 7-6 (7/4), 4-6 et 7-6 (7/4), sauvant au passage une balle de match dans le troisième set, au bout d'un long duel de plus de trois heures (3 heures et 7 minutes). (Belga)